Podismo: luglio di importanti risultati per gli atleti della Ventimiglia Marathon

Importanti risultati per il podismo con gli atleti della Ventimiglia Marathon. L’atleta Vincenzo Mammone si è reso protagonista alla Cro Trail disputata il 2/3 luglio. L’edizione di quest’anno prevedeva un tracciato di 90 km per un dislivello di 5000 m con partenza da Limone Piemonte e transito lungo Il parco Naturale delle Alpi Marittime ed il Parco Regionale delle Alpi Liguri ed arrivo al “resentello” di Ventimiglia.



L’edizione prevedeva la possibilità di cimentarsi sulla distanza più breve di 20Km (Airole /Ventimiglia) che ha visto ai nastri di partenza le atlete della città di confine Lucia Radosova e Cristina Sismondini che, capaci di domare le insidie del tracciato di montagna, sono giunte al traguardo rispettivamente in terza e quinta posizione.



Nella classica Corsa del Monte Faudo giunta alla sua 52^ edizione si registrano le ottime prestazioni degli atleti ponentini: Vincenzo Mammone, Benedetto Nanu, il veterano Bruno Stilo Bruno classificatosi 1^ di categoria mm 65 e Davide Briozzo Davide che conquistando la vetta in 2h02m è salito sul gradino d’onore del podio nella categoria mm 35.



In evidenza L’atleta Maurizio Lega nella mezza maratona “Run For The Wales” che univa la città di San Lorenzo al Mare a Sanremo. La corsa sviluppatasi lungo la pista ciclabile resa ancor più impegnativa dal caldo afoso ha appesantito l’andatura degli atleti giunti sul campo di atletica di pian di poma decisamente stremati.