Pallapugno, Serie C1 agguerrita: Imperiese fa la voce grossa ma Amici del Castello firma l'impresa. I risultati delle squadre del territorio

Partiamo dalla Serie A dove la Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese ha chiuso al secondo posto (con 13 punti) la stagione regolare e domani aprirà la fase playoff, a Dolcedo ore 20:30, contro Araldica Castagnole Lanze. Sfumato inoltre il sogno Coppa Italia dopo che, in semifinale, Raviola e compagni sono stati battuti dal Cortemilia di Massimo Vacchetto (9-7).

In Serie B, Don Dagnino e Pieve di Teco rimangono appaiate a 4 punti nella ‘ parte destra’ della classifica. Dopo un buon periodo, gli andoresi si sono fermati contro le quotate Ricca e Ceva mentre i pievesi di Molli – che potrà contare sulla spalla Tommaso Guasco – hanno ceduto alla Neivese del rientrante Marenco e all’ultimo gioco a Monticello, in una partita combattutissima. I forfait medici sono venuti incontro ad entrambe le formazioni: nella seconda di ritorno, Grasso ha vinto 9-0 a tavolino contro Bernezzo, allora secondo in classifica, e nel turno successivo il 9-0 è stato assegnato a Pieve per l’assenza della capolista Alta Langa.

Sempre più avvincente il campionato di Serie C1 dove, tra le squadre nostrane, fa la voce grossa la Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese di Jacopo Guasco che ha inanellato il quinto successo di fila occupando, momentaneamente , il terzo posto in solitaria. Belle le affermazioni nei derby: lo scoppiettante 7-9 di Vendone contro Pieve di Teco e il 9-1 casalingo sulla Taggese priva di Orizio. Nella serata di ieri poi un altro 1-9 in casa del fanalino di coda Canalese.

Amici del Castello ha passato la prova del fuoco ed anzi incornicia la più bella vittoria : 7-9 in casa della capolista Bubbio. Su una Piazza notoriamente ostica, Germano Aicardi soffre inizialmente gli strappi dei piemontesi (5-3 all’intervallo e 7-5 a metà ripresa) poi reagisce e piazza un gran break di 0-4 che consegna il punto ai suoi. Nel turno precedente, avevano ceduto 5-9 alla seconda in classifica Gottasecca, al ‘Quaglia’. E questa sera, nuovamente in casa, ospiteranno Albeisa (al momento quarta) che terminerà un trittico da paura.

Raggiunge quota 7 anche Pieve di Teco che risponde alla grande dopo le sconfitte contro Albeisa e Imperiese. Nella terza giornata di ritorno, era stato il forfait medico (9-0 contro Canalese) a premiare Seno e compagni, mentre ieri sera è arrivato un bel 3-9 in casa di Castagnole (pur privo del battitore Voglino).

Nel gruppone delle squadre con 7 punti anche Taggese che sta soffrendo l’ infortunio dell’esperto Orizio. Dopo il convincente 9-3 su Cortemilia, ha ceduto con lo stesso punteggio a Valle Bormida e poi 9-1 a Dolcedo.

In Serie C2, Don Dagnino B naviga a metà classifica del girone A con 6 punti: dopo il bel successo di Monticello, è entrato in un tunnel negativo che lo ha visto sconfitto per tre volte di seguito. Agguerrito il girone B con San Leonardo, Prodeo e Don Dagnino B tutte a quota 3 punti ed in lotta continua nella parte destra della graduatoria. Gli imperiesi hanno rialzato la testa dopo tre k.o. consecutivi per 9-3 e, nell’ultimo turno, si sono aggiudicati il derby , in casa della quadretta andorese, per 6-9, grazie ad una prestazione magistrale di Carli.

Altalenante la Prodeo, come appare ormai nella sua indole. Dopo il bellissimo 9-6 su Caraglio, regala il primo punto stagionale (9-3) alla Neivese, seguito dal 9-3 di Mondovì. Lotta - e protesta - in casa contro Subalcuneo ma a Chiusavecchia finisce 7-9 per gli ospiti. Inoltre Ranoisio e compagni pagano più della sconfitta, data la giornata di squalifica rifilata alla spalla Odetto. Così, a contro il forte Ceva di Piccardo, non bastano la generose prestazioni di Garibaldi nel mezzo e del presidente Marvaldi al muro. Finisce 9-4.

Alla ricerca del riscatto invece Don Dagnino B reduce da tre sconfitte di fila.