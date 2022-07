Ottimi risultati per le formazioni della San Camillo Riviera al Festival della Pallamano 2022 (Foto)

Si è concluso sabato scorso il Festival della Pallamano 2022 di Misano Adriatico, che ha visto la partecipazione di 64 squadre (categorie Under 9, 11, 13 e 15) provenienti da tutta Italia.

I ragazzi e le ragazze, della San Camillo Riviera Pallamano Imperia hanno preso parte al torneo con squadre formate da giocatori provenienti da Bordighera, Monaco e Sospel, nell'ambito del progetto ‘Levant06’. Una iniziativa che, attraverso un accordo tra le federazioni italiana, francese e monegasca, promuove la pratica della pallamano sul nostro territorio.

Una bella esperienza, all'insegna del divertimento, dell'amicizia e dello sport che ha visto i ragazzi sfidarsi sui campi da gioco per 5 giorni e li ha resi protagonisti di serate ed eventi. In ambito sportivo i risultati sono stati gratificanti ed hanno visto la conquista dei trofei open under 15, maschile e femminile, ed il quarto posto nel torneo open per la formazione under 13 maschile.

L'attività della Pallamano Imperia prosegue, fino al 29 luglio, con il centro estivo ‘Giochiamo - EduCamp Coni’, riservato ai ragazzi dal 6 ai 13 anni.