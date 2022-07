Calciomercato: primo rinforzo per il Ventimiglia, a centrocampo arriva l'ex Ospedaletti Matteo Aretuso

Primo importante rinforzo al Ventimiglia Calcio in vista del campionato di Promozione. Nelle scorse ore ha firmato per la squadra granata Matteo Aretuso, classe 1998, centrocampista in arrivo dall'Ospedaletti.

Aretuso ha cominciato la carriera nelle fila delle giovanili della Sanremese per poi passare al Savona e all'Argentina. E' considerato un elemento che può fare la differenza in qualsiasi squadra di categoria.

Dice il direttore sportivo del Ventimiglia Calcio Nicola Veneziano: “Accogliamo Aretuso con grande affetto e stima, sicuri che potrà fare bene nella prossima stagione”.