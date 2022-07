Ulteriore rinforzo in attacco per l'Argentina Arma che potrà contare sulle giocate dell’attaccante esterno Ciro Di Donato, classe ‘89.

Una carriera, quella di Di Donato, che parla da sola non soltanto per le squadre in cui ha militato, ma soprattutto per l’alto livello delle sue giocate rimaste negli occhi di tutti gli appassionati.

In precedenza all’arrivo ad Arma di Taggia, Ciro, ha vestito le maglie di Ospedaletti, Taggia, Sanstevese e Carlin’s Boys.