Urbanistica: prorogato al 29 luglio il termine per la presentazione dei progetti di rigenerazione urbana da parte dei Comuni

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha deliberato la proroga del termine per la presentazione dei progetti di rigenerazione urbana da parte dei Comuni. Gli enti, infatti, potranno inviare le loro proposte entro le ore 13 del 29 luglio e non entro il 22 luglio come inizialmente previsto. I Comuni potranno inviare i progetti esclusivamente tramite la piattaforma dedicata, strumento condiviso con gli stessi, per rendere più rapido l’arrivo e la valutazione delle richieste.



“Abbiamo accolto la richiesta di molti Comuni di prorogare il termine per la presentazione dei progetti di rigenerazione urbana di una settimana, in modo da andare incontro alle esigenze del territorio e agevolare il lavoro degli enti” afferma l’assessore Scajola. “Grazie al Programma regionale di rigenerazione urbana stiamo – aggiunge – restituiamo ai cittadini aree degradate ed edifici che versavano in stato di abbandono. In meno di un anno abbiamo finanziato 51 progetti, per poco meno di 10 milioni di euro, diffusi su tutto il territorio ligure. Grazie al bando finanzieremo nuovi interventi per oltre 5 milioni di euro di investimenti. Un grande lavoro di programmazione e di collaborazione con gli enti locali, che ci permetterà di riqualificare la Liguria, rendendola ancora più bella, più moderna, vivibile e sicura”.