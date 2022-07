L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 15 al 22 luglio

ARIETE: Apparite strani e ad accorgersene saranno in tanti ma non vi andrà di dare spiegazioni a chi reputate non vi capisca propendendo ad immusonirvi. In amore ci sarà chi farà faville e chi invece alle prese con costanti malumori con il compagno o la compagna bisticcerà. Approfittate dell’ultimo quarto di Luna che, spadroneggiando nella vostra costellazione, consentirà di decollare nei settori stanti maggiormente a cuore. Soldini da spendere o investire con cautela e gitarella in vista.

TORO: Siate speranzosi entusiasti, indulgenti in quanto fervore, slancio e disinvoltura permetteranno di vivacizzare la routine, avviare un prospetto, controbilanciare una rogna, ricevere gratificazioni e trascorrere memorabili orette insieme alle persone predilette. Dialogo, tenerezza, dolcezza contribuiranno altresì a consolidare un’amicizia o un affetto anche se verso il week end un corruccio vi adombrerà. Occhio ai colpi di calore, di testa o di ardore …

GEMELLI: Incenerite i timori perché continuare a rimuginare risulterebbe nocivo lesivo per la vostra serenità, frequentate buontemponi e accarezzate valori morali perché la vita, pur assomigliando ad una scala senza pioli, è pur sempre una delle poche cose che veramente ci appartiene… Un Giove benevolo vi darà la forza necessaria al fine di decifrare un enigma, vivere attimi intensi, ottenere ciò che volete! Un comunicato invece allibirà e una situazione pecuniaria o privata angustierà.

CANCRO: Ragionare e pensare con la vostra testa vi preserverà da impicci ed impacci ragion per cui se la titubanza dovesse regnare sovrana valutate i pro e i contro di una specifica situazione e poi decidete senza lasciarvi influenzare da nessuno! Per taluni la carne al fuoco sarà tanta ma per sbrogliare certe matasse basterà agire tempestivamente e farvi rispettare. Se in procinto di partire calcolate un inghippo o una lungaggine non preventivata. Un dono o una sorpresa vi allieterà.

LEONE: Finalmente un po’ di luce: alla faccia di Saturno avverso rinverrete uno spizzico di contentezza e mitigherete un affanno trascorrendo ore carine con chi sa infondervi certezze pur rimanendo malaccio di fronte ad un oltraggio, un pagamento inusitato, un tipo confuso, egocentrico o svitato. Ma adesso pensate a voi stessi e, se fattibile, effettuate un viaggio o cavatevi uno sfizio. Preventivate però un’incavolatura verso il week end e contenevi nell’alimentazione!

VERGINE: Sostenere chi abbisogna di un supporto riflette il concetto altruistico e torna al mittente…Sorvolate dunque su grettezze e cafonaggini a favore di una disponibilità che verrà ricambiata. Giocosità e intrattenimenti si alterneranno a contatti con tizi altezzosi o afflizioni per un congiunto o conoscente. Ravvivate la carnagione amalgamando due cucchiai di miele con tre di latte e zucchero di canna da passare su viso, corpo e, dopo dieci minuti, risciacquate.

BILANCIA: La tenacia verrà premiata e anche se il convento stellare non passa un granché accontentatevi di ciò che riuscite a combinare con la certezza di trascorrere attimi gaudenti insieme a personaggi carismatici e divertenti… Poi, non disdegnate una minuta follia, una proposta ammiccante o un viaggetto corroborante. Una comunicazione andrà divulgata mentre per successivi versi state attenti a non smarrire niente a non sbattere contro ante, spigoli o scivolare.

SCORPIONE: Nella sfera operativa o privata l’atmosfera sarà tesa od inquinata sicché tra parenti, coniugi, cooperatori, si verranno a creare possenti tensioni … Non è detto che nel sostenere le vostre ragioni abbiate torto ma è il modo in cui le esprimete che viene frainteso e poi se qualcosa non funge prendete una decisione in nome della vostra libertà e di quella di chi non vuole più sentire recriminazioni. Godetevi inoltre questi sprazzi d’estate e non disdegnate incontri e sollazzi.

SAGITTARIO: Fate della diffidenza un baluardo e non permettete vi si denigri dietro le spalle e vi si raccontino costantemente delle palle… C’è infatti chi tenta di farvi passare per fessi ma, poiché non lo siete, salvaguardate la vostra dignità e scoprite cosa si cela dietro una finta verità… Un arenamento proverrà da un’indisposizione o da una causa di forza maggiore. Giove aiuta gli audaci: mettete al Lotto numeri ritardati, inventati o regalati… sabato bislacco e domenica godereccia.

CAPRICORNO: Grazie ad un aiuto provvidenziale scioglierete un martellante dubbio malgrado subentrino dei ritardi in risposte, dei disillusi da spronare, una salute da vigilare e delle commozioni per una donna, un figliolo o un bimbetto. Concedetevi dei break di relax, cambiate tattica nel trattare con il partner, organizzate di fuori porta e sulla strada niente imprudenze: rispettate le norme vigenti e non accettate passaggi da sbronzi o incoscienti … Non fate sforzi in quanto la schiena sarà dolente.

ACQUARIO: Non soffocate gli istinti ed apritevi al prossimo, alla vita, al domani, quel domani serbante prospettive sconosciute ma allettanti e frizzanti come la brezza di quel venticello scompiglia i confusi pensieri… Ciò che vorreste è a portata di occhi: basta individuarlo e non temere di sbagliare per eccesso di diffidenza, paura o tensione. Ragion per cui … buttatevi nella mischia e lottate per un ideale prendente, entro fine estate, una forma concreta e appagante.

PESCI: Se stanchi e demotivati sappiate che all’orizzonte vi sta attendendo un momento fecondo colmo di sorprese, fardelli alleggeriti e squisite affermazioni. L’essenziale è guardare avanti, annaffiare la pianticella dell’amore, dell’amicizia, svagarvi e buttare nell’immondezza la tristezza… Possibile recupero di cose credute perdute ma concomitante pericolo di subire un furtarello… Qualche nativo si appresterà ad una vacanza altri anche se a casa se la spasseranno.

Le stelle ci insegnano anche nei momenti più bui c’è una luce che non vuole spegnersi.

