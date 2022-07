Arma di Taggia: a villa Boselli "Tra cielo e Mare", in mostra le foto della natura del territorio

La Cumpagnia Armasca, sotto l’egida del Comune di Taggia ed in collaborazione con Luigi Giunta, Wildlife in Valle Argentina e l’associazione Quarto Quadrante, organizza una mostra dal titolo “Tra cielo e Mare” con un sottotitolo quanto mai significativo “Il viaggio dai monti al mare del torrente Argentina, raccontato da immagini e filmati che rappresentano la biodiversità, valore fondamentale del nostro territorio”.

La mostra che presenta una cinquantina di foto in grande formato (50 x 70) e la proiezione in esterno ed all’interno del salone di numerosi filmati, si terrà nei locali di Villa Boselli ad Arma, presentando tra l’altro alcuni aspetti inediti della cittadina dagli anni ’20 del secolo scorso sino ai giorni nostri, sarà inaugurata domani sera alle ore 21 alla presenza delle autorità cittadine e resterà aperta sino a giovedì 21 luglio. Sara visitabile tutte le sere dalle ore 20 alle 24. Per scolaresche o gruppi la mostra è visitabile anche in altri orari previo appuntamento al nr 331 36 70 376.