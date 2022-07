Per l'azienda Olearia Riviera di Ponente di Camporosso 77 anni di storia

L'olio extravergine d'oliva ligure gode di una reputazione internazionale di eccellenza, come si addice a un prodotto la cui influenza risale all'antica Roma. Una delle aziende che ha contribuito a renderlo tale è sicuramente l'azienda Olearia Riviera di Ponente di Camporosso. Nata nel 1945 durante la guerra, a Bordighera, l'azienda da ben 77 anni offre non solo un olio di qualità ma riflette la popolarità di un'ampia gamma di prodotti tradizionali, nonché alcune varianti moderne di antiche tradizioni. In occasione della ricorrenza dei suoi 75 anni nel 2020 ha creato una bottiglia speciale per contenuto forma ed etichetta chiamata “75° anniversario”.

“Questa bottiglia – ci ha spiegato Emanuel Andrietti, uno dei titolari dell'Olearia Riviera di Ponente - è la nostra migliore selezione dell'olio extra vergine di varietà Taggiasca, per altitudine degli uliveti, per tempistiche e per scelta delle olive. Dall'avvio di mio padre nel 1945 e subito dopo la guerra le attività dell’azienda nel corso degli anni si sono concentrate sulla qualità dell'olio del territorio e nella realizzazione di conserve sott'olio, dapprima di sole olive per poi passare ad altri prodotti come acciughe, capperi, carciofi, melanzane, funghi e molto altro. Inizialmente l'olio in commercio era esclusivamente Taggiasco, mentre oggi vantiamo una gamma allargata a ben otto qualità di extravergini differenti per origine gusto e caratteristiche. Anche per le olive, disponiamo di un'ampia selezione, infatti le nostre olive da tavola spaziano da quelle liguri a tutte quelle del bacino del Mediterraneo. Nella fase di lavorazione ci prendiamo cura delle olive fresche, iniziando con la più naturale salamoia e seguendo ogni passaggio successivo, sino al confezionamento in tutti i formati. La gamma è completata dal patè di olive, dal pesto e altri vari tipi di creme.

Nell'intento di migliorare e garantire una filiera di qualità nella produzione, da anni siamo diventati partner di una azienda agricola con annesso un frantoio nel quale produciamo esclusivamente i prodotti legati al territorio Ligure e alle sole olive Taggiasche coltivate nei nostri uliveti, per offrire un prodotto di nicchia. Siamo specializzati nella fornitura all'ingrosso a bar, ristoranti e alberghi, ma disponiamo di un negozio all'interno dell'azienda per la vendita al dettaglio, dove accogliamo i clienti privati e forniamo tutte le informazioni sul mondo dell’olio extravergine di oliva, dalle tecniche produzione a quelle di degustazione, di abbinamento in cucina fino alle proprietà salutistiche. Con lo stesso entusiasmo con cui mio padre ha iniziato la sua avventura nel mondo oleario, così anche noi salvaguardiamo la qualità dei nostri prodotti dedicandoci nel frattempo anche a nuovi progetti che ci vedranno impegnati su diversi fronti”.

L'azienda si trova in Via Braie, 299 a Camporosso e per contattarla potrete telefonare al

0184 255586 o visitare il (Sito) o la pagina Facebook.