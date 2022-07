Ethereum: come comprarlo?

Prima di rispondere alla domanda del focus (come comprare Ethereum), ricordiamo da dove proviene questa famosissima crypto, la seconda più importante al mondo.

Ethereum, network con tecnologia blockchain e re degli smart contract secondo solo a Bitcoin per capitalizzazione di mercato, nel corso degli anni ha sviluppato progetti d’ogni sorta. Offre di tutto, dall’arte al gaming, dalla finanza decentralizzata alle Dapp (app decentralizzate). Il token ETH (o Ether) è utilizzabile in ogni transazione soltanto all’interno di Ethereum.

A differenza di Bitcoin, che intende diventare il sistema di pagamento più utilizzato, Ethereum è stato progettato per la diffusione di smart contract, come sistema per le transazioni tra imprese.

Il metodo di funzionamento della chain di Ethereum è cambiato passando dal sistema proof of work dei miner al proof of stake degli staker. Se prima la blockchain si basava sul lavoro dei computer che dovevano risolvere complesse operazioni matematiche per decriptare il codice dei blocchi, oggi, per questioni di risparmio energetico, il consenso alle transazioni passa dai miner agli staker: questi ultimi, possedendo una gran quantità di ETH, la bloccano sulla stessa blockchain.

Come comprare Ethereum con gli Exchange

Il sistema più rapido per acquistare Ether è affidarsi agli exchange, siti specializzati in cui si possono scambiare valute virtuali con monete tradizionali e viceversa. Prima di scegliere un exchange ed effettuare un deposito di denaro bisogna fare molta attenzione e considerare il rischio di truffe. Per questo motivo, è opportuno rivolgersi ai migliori Exchange, i più sicuri e consolidati, dalla reputazione solida (riscontrabile attraverso recensioni online e forum come Bitcointalk).

Un buon exchange è trasparente per quel che riguarda costi e tariffe, consente svariati metodi di pagamento. Per i pagamenti con carta di credito, l’exchange richiede la verifica dell’identità tramite invio di un documento, mentre acquistare crypto con bonifico bancario richiede più tempo per l’elaborazione del pagamento da parte delle banche.

Alcuni exchange operano solo in certi Paesi in quanto ciascun sito deve essere autorizzato ad offrire servizi in Stati diversi da quello di origine. In cima alla classifica dei migliori exchange troviamo Coinbase (il più famoso ed utilizzato), cui seguono Crypto.com, Binance, Bitpanda, Kraken, Spetrocoin.

Come comprare Ethereum con il trading (CFD)

E’ possibile acquistare Ethereum con il trading utilizzando i CFD (contratti per differenza), ovvero asset che seguono l’andamento della crypto in tempo reale.

Questi strumenti permettono di fare trading con un deposito minimo irrisorio, con l’utilizzo della leva finanziaria (massimizzando il potere d’acquisto), sfruttando la formula del ‘take profit e stop loss’, due strumenti che servono a chiudere la posizione in un dato momento scelto dall’utente.