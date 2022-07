Conoscere meglio il prestito online: come funziona

Richiedere un prestito online può essere vista come un’operazione utile ma parecchio macchinosa. In realtà non è affatto così, basta seguire poche semplici regole per far sì che tutto vada a buon fine.

Ovviamente bisogna capire fin da subito come funziona e a chi rivolgersi: è fondamentale, infatti, informarsi al meglio per poter scegliere l’ente che più fa al caso nostro.

Un prestito online prevede, all’incirca, le stesse caratteristiche di uno sottoscritto in filiale, ma ci sono un po’ di differenze sostanziali che, inevitabilmente, ci fanno propendere per la sua scelta.

Innanzitutto, un prestito online può essere richiesto comodamente da casa, attraverso il nostro computer o il nostro smartphone, basterà compilare il form via internet e seguire lo stato della pratica, tramite app o mail a seconda della filiale a cui ci rivolgiamo: questo, va senza dire, comporta un grande risparmio di tempo.

Fra le altre cose, i sistemi informatici sempre più avanzati garantiscono una protezione dei nostri dati sensibili, difendendoli al meglio da ogni eventuale problema.

Ecco perché un prestito online potrebbe proprio fare al caso nostro.

Le opzioni a nostra disposizione son tante, ma quale scegliere? Andiamo a vedere nel dettaglio uno dei servizi più pratici e comodi da usare che ci dà la possibilità di scegliere il player che più riesce ad adattarsi alle nostre esigenze.

Prestito online, quale conviene scegliere

Fra i tanti servizi che troviamo, sul web, che riguardano i prestiti online, ce n’è uno che vogliamo consigliarti: LoanScouter.

Ma di cosa si tratta? LoanScouter compara i prodotti finanziari online e sa offrire un elenco sempre aggiornato, fornendoci una panoramica completa sui migliori prestiti su internet con tutte le informazioni che ci possono tornare utili, come: la durata del prestito, il tasso di interesse, il TAEG, gli importi minimi e massimi e via dicendo.

Il servizio è al 100% gratuito e non vincolante e i contenuti presenti sul sito vengono costantemente aggiornati. Tutto è scritto in modo chiaro in modo da mettere in evidenza, senza lasciar spazio a mille interpretazioni diverse, i punti di forza di un ente rispetto a un altro, facilitando la scelta dell’utente.

Con 7 anni di esperienza nel settore e più di 100mila clienti che hanno trovato una soluzione grazie ai consigli di LoanScouter, è possibile dire che si tratta di un gruppo serio ed affidabile.

Squadra vincente non si cambia

Fornire un servizio ottimo, in grado di velocizzare la scelta dell’utente, assicurare un processo di prestito sicuro ed affidabile, mettere in evidenza i pro e i contro della scelta. Tutto questo è ciò che sa mettere in campo LoanScouter, grazie ad una squadra di grande competenza ed esperienza, guidata dal CEO Andreas Linde e dal CPO Stefan Vinding Olesen, che insieme hanno più di 14 anni di esperienza nel settore dei prestiti.

Il team di lavoro è formato da più di 14 persone che ogni giorno danno il massimo, soprattutto sul piano digitale, per mettere a punto le migliori ricerche e quindi fornire al cliente finale il servizio migliore.

I calcoli che vengono estrapolati dalle ricerche si basano su banche e istituti di credito che provengono da più mercati e sono costantemente ammodernati, proprio come dicevamo prima.

Gli utenti potranno quindi trovare la soluzione ideale che fa per loro, in base alle esigenze che desiderano soddisfare. E non è un caso che ormai questa compagnia operi in tanti diversi Paesi in tutta Europa.