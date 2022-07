Anche questa estate, Pasta Fresca Morena, vi propone una serie di primi fantastici

Se siete alla ricerca di ricette speciali con primi di pasta fresca, il pastificio Pasta Fresca Morena di Ventimiglia vi propone alcuni primi ideali anche in estate. Un buon piatto di pasta fresca, adeguatamente condito, dona alla vostra cucina sapori di altri tempi da condividere con amici e familiari. Il team del pastificio ventimigliese con le ricette #INCUCINACONMORENA vi porterà tutti in cucina con una serie di puntate video diffuse sui canali social, sui media e su YouTube. Qui potrete trovare la giusta ispirazione e magari imparare qualche nuova ricetta gourmet. Nei primi quattro video sin qui pubblicati potrete andare alla scoperta del piatto giusto per l'estate.

Spaziando dalle gustose Trofie al pesto ai Tortellini panna e prosciutto, fino ai Tagliolini alla carbonara, nel seguente video, presentato dal titolare Ramon Bruno e da suo figlio Martin, la nuova proposta vi condurrà direttamente nel Lazio, con un bel piatto di Fettuccine cacio e pepe.

Ma non è tutto! Con #INCUCINACONMORENA, prossimamente ci saranno tante altre nuove ricette gustose a cui ispirarsi.

In Pasta Fresca Morena da oltre '50 anni lavorano per portarvi in tavola i sapori della tradizione

con ingredienti freschi, genuini e controllati.

Per tutto il mese di agosto il pastificio resterà sempre aperto.

Se non volete rinunciare a gustosi primi a base di pasta fresca, contattate il pastificio al 0184 33461 specificando il formato e la quantità.

Il servizio di consegna a domicilio è gratuito in ambito cittadino e zone limitrofe. Si consegna anche con Deliveroo.