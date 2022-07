Intossicazione da cloro, questo pomeriggio in una lavanderia di viale Matteotti. Una donna è stata soccorsa dal personale medico del 118 e dai Vigili del Fuoco.

La donna è stata portata in ospedale a Sanremo per le cure del caso. I Vigili del Fuoco di Sanremo hanno messo in sicurezza il macchinario dal quale è uscito il fluoro e i locali della lavanderia.