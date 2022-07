Caldo intenso sulla nostra provincia: domani ancora un po' di tregua ma domenica temperature a 35 gradi

Prepariamoci a un weekend torrido nella nostra provincia anche se, rispetto alle previsioni dei giorni scorsi, il clou del caldo scatterà domenica e non domani.

Le temperature sono già particolarmente elevate oggi, con le minime che, sulla costa hanno sfiorato i 25 gradi mentre, come sempre, sono state più ‘fresche’ nell’entroterra. Le massime, anche se la copertura a tratti del cielo le limita leggermente, sono già quasi tutte intorno ai 30 gradi, con la punta a Rocchetta Nervina dove se ne sono registrati a mezzogiorno 31,1.

Si ‘respira’ un po’ di più solo in montagna con la colonnina di mercurio che è comune elevata. Basti pensare che a Bajardo si aggira attorno ai 26 gradi, a Col di Nava 25 mentre scende leggermente a Poggio Fearza e Gouta, con 23 e 22 gradi. Come dicevamo, per la giornata di domani non ci si deve aspettare un forte innalzamento delle temperature che, invece, non daranno pace domenica.

Anche se ci sarà un netto calo dell’umidità potremo registrare 34/35 gradi sulle città costiere e fino a 37/38 nell’entroterra per una domenica davvero torrida, nella quale in molti cercheranno refrigerio al mare. Tra l’altro oggi sono previsti, nelle ore centrali, alcuni isolati rovesci o temporali mentre i venti arriveranno da Sud e saranno localmente forti (40-50 km/h). Il caldo sarà ancora afoso, specie sulla costa e accentuato nelle aree urbane.

Anche domani, tra la notte e il mattino, non si escludono isolati piovaschi o rovesci a Ponente e in mare aperto. Qualche temporale nelle ore centrali e pomeridiane, specie sui rilievi. Temperature in lieve aumento. Domenica, infine, con qualche isolato temporale in montagna, confermiamo il deciso aumento delle temperature seppur con umidità in calo per effetto dei venti secchi settentrionali.

La prossima settimana le temperature si manterranno sui valori di domenica, anche se dovranno ancora arrivare conferme. In particolare dovrebbero aumentare le minime, che porteranno caldo anche nelle ore notturne. Un quadro meterologico che conferma quindi i problemi idrici e per il quale dai Sindaci arrivano le raccomandazioni per cercare di risparmiare acqua, evitando così il rischio di razionamento.