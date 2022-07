Taggia è uno dei pochi comuni senza campi da Padel: l'interesse c'è ma la burocrazia frena

Taggia è una delle poche località in provincia di imperia ancora priva di campi da 'Padel' . Stiamo parlando di uno degli sport più in voga degli ultimi anni che anche nella riviera dei fiori ha conosciuto un vero e proprio boom.

Gli utenti potenziali a Taggia, Riva Ligure e nella vicina valle Argentina non mancano. Una base di appassionati che oggi si sposta o a Santo Stefano al Mare oppure a Sanremo, i due comuni più vicini dove sono presenti delle strutture per praticare questo sport. In questi anni, nel resto della Riviera dei Fiori, i campi da padel sono nati grazie agli investimenti di privati, circoli di tennis e persino amministrazioni comunali coprendo tutto il territorio provinciale.