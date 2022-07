Taggia, al via il conferimento rifiuti presso l’isola ecologica commerciale di piazza Marinella: ieri la consegna delle tessere agli esercenti

I commercianti delle attività situate nella zona limitrofa a piazza Marinella a partire da oggi dovranno conferire i rifiuti presso l’isola ecologica situata all’interno del piazzale. Nella mattinata di ieri l’assessore all’ambiente Daniele Festa, ha consegnato ai titolari delle attività commerciali incluse nel nuovo metodo di raccolta, le tessere identificative che consentiranno di conferire i rifiuti all’interno dell’isola.



“Questo nuovo progetto – dichiara l’assessore Festa - al momento vede coinvolte una decina di attività commerciali ma ovviamente è destinato ad ampliarsi. I commercianti dotati di apposita tessera potranno recarsi all’isola ecologica per il conferimento in qualsiasi ora nell’arco della giornata. Una scelta presa per andare a risolvere potenziali situazioni di criticità legate alle batterie presenti sul suolo pubblico”. L’ufficio ambiente monitorerà con controlli a campione sul posto il corretto conferimento, inoltre l’area sarà costantemente controllata da telecamere interne ed esterne all’isola, al fine di evitare anche abbandoni di rifiuti ingombranti.