Sanremo: partiti all'inizio della settimana i lavori allo stadio 'Comunale', termineranno entro l'inizio della stagione

Sono partiti lunedì scorso e termineranno entro l’avvio del campionato, i lavori di ristrutturazione della tribuna coperta (e non solo) dello Stadio Comunale di Sanremo, inagibile e chiusa da tempo ai tifosi della formazione biancoazzurra.

La struttura è aperta fino a un massimo di 1.250 persone contemporaneamente, in gradinata Nord, quella scoperta lato monte (800 posti), e la curva del settore ospiti (450 posti). Una capienza ovviamente ridotta, proprio per l’inagibilità della tribuna storica dell’impianto, posta sul lato mare.

Il solaio di copertura della tribuna versa da tempo in condizioni precarie tali da aver causato, per ovvie ragioni di sicurezza, l’inagibilità attuale e temporanea della tribuna sottostante (se non per una piccola porzione utilizzabile relativamente al solo soppalco per la stampa dove possono essere ospitati fino a 8 addetti ai lavori durante le partite.

La causa maggiore della situazione di precarietà è imputabile alle carenze del sistema di impermeabilizzazione, particolarmente degradato. Questo, infatti, ha portato le strutture a impregnarsi di umidità fino a far staccare gli intonaci.

Oltre alla tribuna sono previsti interventi all’impermeabilizzazione, gli infissi, la messa in sicurezza delle ringhiere e un lavoro di installazione dei seggiolini nuovi, in tribuna e sulle gradinate.