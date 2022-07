Regione: ecomusei, presto saranno realtà. Veronica Russo (FdI) "Uno strumento innovativo per il territorio"

Gli ecomusei saranno presto una realtà culturale e turistica in Liguria. Dopo che lo scorso gennaio la consigliera di Fratelli d'Italia Veronica Russo ha presentato un proposta di legge per la loro istituzione, è stata creata una commissione ristretta coordinata dalla stessa consigliera che ha licenziato un testo di legge che sarà presto votato in Consiglio regionale.



"Siamo a buon punto nell'iter per l'istituzione degli ecomusei nella nostra regione. Essi saranno sia un'importante attrazione turistica sia un fondamentale luogo per la valorizzazione e la trasmissione della memoria storica, della vita delle popolazioni locali anche attraverso la collaborazione con la rete dei musei aderenti al Sistema museale della Liguria e con istituti ed enti statali e regionali previa stipula di apposite convenzioni" - afferma Russo.



Gli ecomusei della Liguria saranno riconoscibili in quanto la Regione assegnerà a ogni struttura un proprio marchio che attribuirà ad essi un’immagine unitaria ed identificativa. "La legge, se approvata, darà un nuovo impulso anche a tutti quei borghi in cui identità, cultura e tradizione sono la base e servirà da stimolo anche nella creazione di nuovi servizi. Un ottimo strumento innovativo - conclude la consigliera - sfruttabile dal nostro magnifico territorio sotto più forme e aspetti" .