Quarta dose over 60 e soggetti fragili, da lunedì al via con le prenotazioni: le indicazioni di Asl 1

E’ possibile effettuare la prenotazione per la quarta dose di vaccino anti Covid, per la fascia di popolazione over 60 e soggetti fragili, a partire dalle 12 di lunedì prossimo.

Le modalità per poter effettuare la prenotazione sono:

- https://prenotovaccino.regione.liguria.it

- numero verde 800 938 818

- farmacie che effettuano il servizio Cup

- sportelli Cup

Da mercoledì prossimo, pertanto, prenderanno il via le somministrazioni presso i tre centri vaccinali provinciali e le farmacie. È bene rammentare che:

- occorre prenotarsi e si accoglieranno solo i prenotati, per evitare assembramenti, stante la diffusione del virus e la canicola;

- occorre rispettare il proprio orario di prenotazioni, per le stesse motivazioni;

- non verranno presi in carico i non residenti.

Anche per le prime, seconde e terze dosi necessaria la prenotazione, non sarà più possibile l’accesso diretto a partire da mercoledì 20 luglio. L'orario dei centri vaccinali è il seguente:

- Taggia, stazione ferroviaria: ogni mercoledì dalle 8 alle 14

- Imperia, Palasalute: ogni giovedì dalle 14 alle 19

- Bordighera, palazzina ex SPDC, ogni venerdì, dalle 9 alle 14