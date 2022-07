Il giornalista sanremese, ora trapiantato a Milano, Alberto Battaglia ha vinto il premio ABI-FeduF-Fiaba

Il sanremese Alberto Battaglia, 33enne diplomato al Liceo Cassini è stato premiato dall'associazione bancaria italiana nell'ambito del convegno Esg in Banking.

Battaglia ha vinto con l’elaborato ‘La rinascita sulla propria pelle’ alla sesta edizione del concorso giornalistico sul tema dell’eduzione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione sociale che, per l’occasione, ha allargato i suoi temi alla sostenibilità.

Promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEduF (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio) e Fiaba (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche), con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, l’edizione è stata indetta con la collaborazione - in qualità di partner – di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global Compact Network Italia e Museo del Risparmio, di Avvenire e di Bancaforte come media partner.

La premiazione si è svolta ieri, in chiusura della due giorni di lavori sui temi della sostenibilità in banca, l’evento ‘Esg in banking’ promosso da ABI.

Il premio ‘Finanza per il sociale’ è rivolto a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore o pari a 35 anni, e, con l’avvio della sesta edizione, punta a valorizzare e coinvolgere anche l’impegno dei giornalisti di età superiore.

Alberto Battaglia lavora in campo economico per ‘We Wealth’ e ‘Good Morning Italia’.