Motociclismo: il sanremese Davide Dall'Ava sedicesimo alla 4a prova del mondiale di 'Enduro Estremo'

Sedicesimo posto per il sanremese Davide Dall’Ava alla 4a prova del campionato del mondo di ‘Enduro estremo’, evento internazionale, nei meravigliosi boschi di abeti dell’Abetone e della Val di Luce, con 160 piloti al via con i migliori specialisti di questa disciplina incredibile quanto fisicamente devastante.

Venerdì primo giorno di spettacolo con le prove libere per testare uomini e mezzi. Sabato le qualifiche ufficiali divise in due sessioni, che delineano la griglia di partenza per la gara di domenica con i migliori 30 piloti sfidarsi nella ‘Finale A’ al pomeriggio e tutti gli altri divisi in quattro categorie nella B.

In gara anche il sanremese Davide Dall’Ava, portacolori del Team Drt Powersports Tntcorse che ha approfittato di una prova del mondiale Estremo in Italia per un ottimo allenamento personale. Nelle qualifiche di sabato nel Q1 del mattino qualche problema meccanico lo ha fatto faticare un po’ mentre invece nel primo Q2 del pomeriggio un buon tempo lo ha relegato in 25 posizione nella categoria Gold.

“Vedendo i più forti al mondo girare era molto difficile riuscire a stare nei migliori 30 che sarebbero partiti per la finale A – dice Dall’Ava - però sono riuscito ad entrare nella categoria Gold anche se speravo di fare un po’ meglio nelle qualifiche ma ci sono molti stranieri che partecipano a tutto il mondiale, sono più preparati sul come affrontare i punti più difficili del percorso risparmiando un po’ le forze, quindi va bene così”.

La domenica circa 10.000 persone hanno affollato il parterre di Val di Luce per vedere la gara, uno spettacolo nello spettacolo. Alle 9 fuoco alle polveri, tutti i piloti della finale B sfrecciano uno ogni 10 secondi pronti ad affrontare le due ore di gara che a detta degli organizzatori equivalgono ad un giro completo di 25 chilometri, quindi si preannuncia subito un giro molto selettivo.

Le mulattiere, i boschi e il panorama dove le moto transitano è da mozzare il fiato, il pubblico assiepato nei punti più spettacolari tifa per tutti ma non è concesso l’aiuto esterno i piloti possono solo aggiustarsi da soli o aiutarsi tra di loro.

Le due ore sono lunghe e succede di tutto. Davide si difende recupera bene ma in queste gare se trovi un passaggio difficile puoi guadagnare 10 secondi o perdere 5 minuti, partendo più indietro è facile trovare ingorghi sul percorso e su un punto particolarmente impegnativo dove c’erano già due piloti fermi un errore lo blocca a metà di una salita abbastanza ripida che gli fa perdere tempo, qualche posizione e soprattutto le forze, è già perché quando sei in un punto sconnesso scendere dalla moto e spingere anche solo per dieci metri i battiti cardiaci salgono oltre misura, il caldo, il casco e l’abbigliamento da gara ti tolgono ogni forza.

Quando mancano ancora 25 minuti allo scadere delle due ore contro ogni pronostico i migliori venti della categoria Gold terminano il primo giro e iniziano il secondo affrontando ancora una volta i passaggi del primo giro. Allo scadere delle due ore gli organizzatori fermano i concorrenti al raggiungimento dei check point di transito. L’alfiere del Moto Club Enduro Sanremo raggiunge il quarto check point del secondo giro e si classifica sedicesimo, è un risultato che lo soddisfa pienamente.

“È stata una grande esperienza, qui c’è un ambiente molto diverso dall’Enduro classico, anche i big sono più rilassati si respira la purezza dello sport e poi il pubblico è il grande spettacolo che fa da padrone, qui tifano e incoraggiano tutti, si vivono emozioni da pelle d’oca, la gara è incredibile ed è stata una grande palestra d’allenamento aspettando l’ultima e conclusiva prova del Campionato Italiano Enduro Estremo a Piacenza il 17 e 18 settembre dove per ora sono al comando”.