La 'A.S.D. Il Cerchio d’oro' a Rimini per le finali dei Campionati Italiani Silver FGI

A fine giugno, nel weekend del 24/26 giugno, si sono tenute a Rimini le finali dei Campionati Italiani Silver FGI (Federazione Ginnastica d’Italia) di Ginnastica Ritmica. La sezione Agonistica della Società imperiese 'A.S.D. Il Cerchio d’oro', arrivata a Rimini per l’occasione, è tornata con un soddisfacente bottino di medaglie e risultati.

"La più piccola, Ginevra Longo, a soli 9 anni - spiegano dalla società sportiva - ha ottenuto il pass per la finale con una medaglia d’Argento assoluta e si è riconfermata il giorno dopo diventando vice-campionessa Nazionale. Un’altra medaglia l’ha vinta Eleonora Lanteri, regalando a se stessa e alla società un bel Bronzo al cerchio in una gara di altissimo livello Matilde Pierani, al suo primo anno di gare di alto livello, è comunque riuscita ad ottenere il pass per la finale svolgendo ottime esecuzioni. Le congratulazioni vanno anche a Emma Santangelo che, nonostante l’assenza di tifo delle compagne e l’altissimo livello delle ginnaste in competizione, è riuscita ad ottenere comunque buoni risultati che soddisfano.

Rimaste a Imperia per due infortuni sono Natalia Ramondo ed Emma Lucifredi, che rimpiangono l’opportunità di non essersi potute confrontare in ambito nazionale di alto livello. Le tecniche, Ermira Bakanaci e Chiara Hasa sono soddisfatte del lavoro svolto, ma nessun riposo per l’agonismo, che prosegue in estate con gli allenamenti, in vista delle competizioni autunnali".