Calcio: alla Sanremese arriva il difensore centrale Lorenzo Bechini

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 del difensore Lorenzo Bechini.



Nato a Pontedera il 19 giugno 2001, alto 1.85 per 78 kg, Bechini è un difensore centrale mancino che può essere utilizzato anche da terzino sinistro. Ha mosso i primi passi nei Pulcini Cascina e nel Valdera di Capannori; cresciuto nel settore giovanile del Pisa, nel 2018 è passato al Sassuolo dove ha giocato nella Berretti.Ha iniziato la stagione 2019/20 nel Palermo, poi a gennaio 2020 si è trasferito al Campodarsego con cui ha esordito in D prima dello stop dei campionati per il Covid. Tornato a giugno al Pisa, nel 2020/21 ha giocato con la Primavera nerazzurra, mentre nella stagione appena conclusa ha collezionato 38 presenze in D con la maglia del Real Forte Querceta.



“Sono contento di questa nuova esperienza – commenta Bechini – per crescere nel calcio bisogna alzare sempre l’asticella: Sanremo è una piazza importante, ha ambizioni e per un giovane gli stimoli sono tutto. Conosco bene il mister Giannini, sono stato con lui a Pisa con l’under 16: è una persona fantastica, quando mi ha chiamato ho accettato la proposta con entusiasmo. Sono un centrale mancino che ama uscire palla a terra e partecipare alla costruzione del gioco. Mi piace tanto Bastoni, mi ispiro a lui. So che in rosa ci sono dei difensori molto forti come Bregliano e Mikhaylovskiy, allenarsi e giocare con loro mi arricchirà. Non sono mai stato a Sanremo, ma mi hanno parlato benissimo della città e dei tifosi. Spero di fare un buon campionato e di raccogliere tante soddisfazioni in maglia biancoazzurra“.