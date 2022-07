Ioculano su siccità: "Una proposta in Regione, approvata all'unanimità, per recuperare l'acqua piovana”

“Nel corso della seduta del Consiglio regionale ho presentato un emendamento sul recupero dell’acqua piovana, approvato all'unanimità”. A intervenire è Enrico Ioculano, consigliere regionale del PD.

“In questi ultimi mesi spesso si è parlato spesso di crisi idrica e siccità: ora la situazione è grave e impone un cambiamento nelle nostre abitudini di vita al fine di ridurre quanto più possibile gli sprechi di acqua potabile. A rischio non c'è più il superfluo, ma il necessario bisogno e uso di acqua nella nostra vita quotidiana. In quest’ottica, il possibile recupero di acqua piovana diventa un atto di responsabilità e l'azione più concreta e rapida per far fronte alla siccità”.

“L’acqua piovana, ad esempio, può essere riutilizzata nelle nostre case e impiegata per gli scarichi del WC, per l’irrigazione di giardini o orti o per riempire piscine. L’approvazione all’unanimità di questo atto mi rende particolarmente soddisfatto: non si tratta infatti di qualcosa su cui mettere bandierine di parte, ma di un atto efficace per fronteggiare una crisi, quella climatica e idrica, che riguarda tutti”.