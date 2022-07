Ventimiglia: domenica prossima al Teatro Romano c'è 'Italia Mundial' con il giornalista Federico Buffa

Domenica prossima alle 21 sarà ospite del Teatro Romano Federico Buffa il quale, assieme al pianista Alessandro Nidi, narrerà una delle sue storie più belle: “Italia Mundial”, celebrazione dell’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982.

Per almeno una generazione di italiani quella del 1982 è l’Italia del calcio più amata di sempre. Il “Mundial” di Spagna è entrato nella memoria collettiva per i goal di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, l’atmosfera incredibile del Santiago Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini, momenti storici che rivivono ora nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ed in quell’immenso patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller.

Una vittoria epica che compie quaranta anni, un ricordo che ci fa ancora gioire e ci porta indietro nel tempo… un momento consolatorio nell’anno in cui la Nazionale Azzurra non parteciperà ai Mondiali del Qatar.