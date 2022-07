Ventimiglia: serie di denunce della Polizia per maltrattamenti in famiglia, molestie e immigrazione clandestina

Tre stranieri e un italiano sono stati indagati dagli agenti del Commissariato di Ventimiglia per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tentato danneggiamento, molestie e disturbo alle persone.

I fatti riguardano tre situazioni distinte. La prima riguarda un uomo ungherese, denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose. Il fatto è emerso perché, nel corso di alcuni controlli di routine, gli agenti hanno visto una donna con ecchimosi sul volto. Dopo averla accompagnata in pronto soccorso (poi dimessa con 10 giorni di prognosi) hanno rintracciato il suo ex convivente (l’ungherese) che è stato segnalato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Imperia.

Un italiano di 53 anni e un albanese di 39, rispettivamente locatario e locatore di un'abitazione nel centro cittadino sono invece stati indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nell'appartamento gli agenti hanno infatti rintracciato tre albanesi, che sono stati sottoposti a più approfonditi accertamenti amministrativi per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale e per l’eventuale espulsione dall'Italia.

Un 41 enne marocchino, infine, titolare di permesso di soggiorno in Italia, è stato indagato in stato di libertà per danneggiamento e disturbo e molestie alle persone. Gli agenti della Volante, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione alcolica, che aveva infastidito i passanti con atteggiamenti irritanti e apparentemente aggressivi. L'uomo, che ha anche ripetutamente tentato di colpire alcune auto in sosta, è stato denunciato.