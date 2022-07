Taggia: crollo dell'argine dei giardini lungo il torrente Argentina, per la fine di luglio prevista la rimozione delle transenne

Dopo un anno e 8 mesi riaprirà l'angolo crollato all'inizio dei giardini lungo il torrente Argentina a Taggia. Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2020, questa porzione di argine scese nell'alveo del corso d'acqua portando con se anche parte dei giardini.

E' stata l'ennesima ferita per un territorio che stava già facendo la conta dei danni subiti appena poche settimane prima, il 2 ottobre, con il passaggio dell'alluvione. Ripristinare da zero e mettere in sicurezza il muro di argine è stato un intervento particolarmente complesso. Un cammino a più fasi che ha coinvolto dapprima Regione Liguria e poi il Comune.