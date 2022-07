Sanremo: scatta l'antincendio questa sera al Palafiori, per fortuna si è trattato di un falso allarme

Allarme antincendio questa sera all'autoparcheggio del Palafiori di corso Garibaldi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale e due squadre dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente si è trattato soltanto di un falso allarme ma l'apprensione degli utenti, che hanno atteso quasi un ora per poter ritirare la propria auto, è stata tanta. La struttura è senza operatori nelle ore serali e notturne e questo ha complicato non poco le cose per trovare un responsabile.

Giunto sul posto è riuscito a spegnere l'allarme ma, naturalmente, l'intera struttura è stata prima controllata dagli agenti della Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco per scongiurare la presenza di qualsiasi pericolo.