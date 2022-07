Incendio e affondamento dello yacht tra Ospedaletti e Bordighera: il litorale non risulta inquinato

Arrivano buone notizie dalle verifiche operate dalla Guardia Costiera sul mare tra Ospedaletti e il confine di Stato, dopo l’incendio e l’affondamento del ‘Sounjarello’, lo yacht che si è inabissato al largo tra Ospedaletti e Bordighera.

Ovviamente è ancora presente qualche pezzo di vetroresina, componente principale dello scafo che è bruciato, visto che è impossibile recuperarli tutti. Ieri, lo ricordiamo, hanno lavorato le motovedette della Guardia Costiera e l’unità ‘Ugo Casa’, un mezzo specializzato nelle operazioni di disinquinamento.

Ieri sera è anche transitato un elicottero della Guardia Costiera partito da Sarzana, che ha controllato tutto il litorale con una strumentazione in grado rilevare (in base alla temperatura dell’acqua) eventuale presenza di inquinamento. Questa mattina i militari hanno anche verificato l’intero litorale ed hanno confermato che, grazie al veloce intervento di ieri e il mare calmo, la situazione è fortunatamente buona. Ieri l’unità ‘Ugo Casa’ ha assorbito con delle panne gli idrocarburi persi dall’imbarcazione, raccogliendo i residui di vetroresina rimasti in mare.

Ora la Guardia Costiera, dopo il veloce intervento per salvare il comandante dello yacht e la pulizia, istruirà l’inchiesta per capire le responsabilità del caso. Il proprietario dell’imbarcazione potrebbe decidere il recupero dello yacht, anche se è andato quasi completamente distrutto dall’incendio. Il rischio per il proprietario è ovviamente di una denuncia per l’inquinamento provocato.