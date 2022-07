Nuova rottura di una tubazione in questa torrida, in tutti i sensi, estate della nostra provincia. Questa volta il tubo che si è rotto arriva da Imperia, in via Cantalupo nell’immediato entroterra di Porto Maurizio.

Un piccolo geyser si è formato sulla strada e i residenti hanno immediatamente chiamato Rivieracqua. L’intervento si svolgerà immediatamente ma, purtroppo, l’ennesimo guasto conferma quanto sia difficile il momento che stiamo vivendo per l’acqua.