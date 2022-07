E' morto il fondatore del quotidiano 'Repubblica' Eugenio Scalfari: a Sanremo andò a scuola al Cassini con Calvino

E’ morto all’età di 98 anni, Eugenio Scalfari, giornalista e storico fondatore del quotidiano nazionale Repubblica.

Scalfari era legato anche a Sanremo, dove aveva frequentato il Liceo Cassini, insieme a Italo Calvino, suo compagno di banco e del quale parlava con l’ammirazione che si deve al grande scrittore. Scalfari si trasferì a Roma durante il fascismo nel 1941.

“Con la scomparsa di Eugenio Scalfari l’Italia perde non solo un grande giornalista, ma un innovatore, un pensatore, un attento osservatore della realtà, della politica, della società e dei suoi mutamenti. Nella sua lunga esistenza Scalfari è stato maestro per generazioni di cronisti, ha attraversato e raccontato, da vero testimone del ‘900, la storia di questo Paese fornendo ai suoi lettori un punto di vista attento e mai banale. Una figura d’eccezione che trascorse gli anni della sua prima formazione proprio in Liguria, a Sanremo, dove fu compagno di classe, negli anni del liceo, del grande Italo Calvino”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la scomparsa, a Roma, di Eugenio Scalfari. “Perdiamo oggi una delle più grandi figure della cultura e del giornalismo italiano, ma anche un cittadino emerito della nostra Liguria – aggiunge l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo - Al liceo classico Cassini di Sanremo ha potuto formarsi con un compagno di banco e amico d'eccezione come Italo Calvino. La scomparsa di Scalfari lascia un vuoto nella nostra comunità visto l’enorme spessore di questo grande narratore e pensatore”.