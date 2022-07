Terzorio: nuova colonnina di ricarica per le e-bike, prosegue l'installazione del network 'Sistel green' (Foto)

E’ stata inaugurata questa mattina, dal Sindaco di Terzorio Valerio Ferrari e dal titolare della Sistel Telecomunicazioni, l’installazione di una nuova colonnina per la ricarica delle biciclette elettriche, che fa parte del network ‘Sistel green’.

La colonnina arriva dopo quelle già esistenti, sulla pista ciclabile e a San Romolo. Dopo la colonnina di Terzorio, toccherà all’installazione al colle della Melosa che andrà a rimpinguare il numero degli impianti, particolarmente importanti per chi si muove con le e-bike, sempre più utilizzate per le escursioni, sulla costa e nell’entroterra.

"Questa colonnina - ha commentato con soddisfazione il sindaco, Valerio Ferrari - è un primo tassello di una strategia a lungo termine per sostenibilità e servizi al turismo. I prossimi passi prevedono tra l'altro anche la messa online colonnina di ricarica auto elettrica. Un percorso che inizia oggi nel segno della mobilità sostenibile su cui le mie due amministrazioni si sono già impegnate nel segno del green".

Dopo le linee telefoniche, quelle Internet via etere, la fibra ottica e molto altro la Sistel Telecomunicazioni, eclettica azienda di Sanremo che opera nell’estremo ponente, fa partire questo nuovo network, prosegue nella politica di andare incontro agli utilizzatori di sistemi di trasporto elettrici.

Come funziona il servizio? In due modi: comprando una tessera che, al primo acquisto garantirà con 10 euro, altrettante ricariche. Dal successivo il costo sarà inferiore e le tessere saranno acquistabili negli esercizi commerciali. C’è anche la possibilità di utilizzare paypal e altri sistemi di pagamento, che saranno molto utili, soprattutto per i fruitori che arrivano da fuori.

Visto che le colonnine di ricarica potranno essere utilizzate anche per handbike e sedie a rotelle elettriche, la Sistel ha anche previsto una serie di sconti per i diversamente abili. Le prossime che verranno installate sono previste a: Pigna e Buggio e quindi sulla ciclabile.