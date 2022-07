Sanremo: nell'estate in corso incassi su del 30% per il mercato del martedì e sabato, come sempre protagonisti i francesi

Il mercato di Sanremo, che si svolge il martedì e sabato, nell’estate 2022 conta sul 30% circa di incassi in più rispetto allo scorso anno. Un’inversione di tendenza rispetto allo shopping dei saldi che, come evidenziato più volte dai commercianti matuziani, che hanno registrato un vero e proprio crollo delle vendite nella prima settimana di promozioni.

I commercianti dell’Annonario hanno tra l’altro notato un deciso miglioramento al sabato ma, durante l’estate sono i martedì a garantire incassi importanti, praticamente il doppio di quelli invernali. Ovviamente la percentuale varia a seconda del tipo di commercio e vede in vetta soprattutto i rivenditori di salumi e formaggi, che vedono tra i clienti migliori i francesi.

Sta andando bene anche per gli ambulanti a Sanremo, dove c’è la fortuna di avere il mercato al sabato e con molti clienti approfittare del giorno di riposo per visitarlo. Il ‘grosso’ è ovviamente di francesi e, anche per questo è stata organizzata la cerimonia di sabato prossimo. Chiesta da Confesercenti è stata accolta con favore anche dalle altre associazioni di categoria con i costi (4.000 euro) che saranno totalmente a carico del ‘Tavolo del turismo’ Confesercenti, Confcommercio, Federalberghi, Asshotel e Confindustria.

I ‘numeri’ dei diversi mercati estivi sono quindi molto positivi per i commercianti di piazza Eroi e dell’Annonario e anche quello di martedì scorso lo ha confermato con la consueta importante presenza di francesi. Uno ‘neo’ del mercato è sicuramente il parcheggio, che potrebbe essere un ricordo lontano tra tre/quattro anni, quando sarà pronto quello interrato sotto la piazza.

“Siamo contenti di apprendere che l'Annonario di Sanremo abbia un incremento di vendite dovuto al turismo francese soprattutto, sarà una coincidenza, al martedì e al sabato”. Sono le parole avverse di Roberto Benassi e Giuseppe Piccolo, esponenti di Anva Confesercenti, che hanno così commentato. “Il mercato bisettimanale – proseguono - non beneficia di questo incremento. Speriamo anche noi di poterlo presto dichiarare”.

Ora inizia una stagione ‘calda’ per far partire i lavori. Da palazzo Bellevue, infatti, si dovrà trovare una ‘quadra’ con gli ambulanti e i gestori dei banchi dell’Annonario, in modo da poter far svolgere i lavori, limitando al massimo i disagi per commercianti e clienti nel periodo in cui piazza Eroi sarà un cantiere. Ma, una volta terminato il parcheggio, il futuro del mercato sarà decisamente più roseo.