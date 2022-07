Sanremo: iniziati i lavori di sistemazione delle ringhiere ai 'Tre Ponti' e lungomare Calvino, termineranno in pochi giorni (Foto)

Serve maggiore sicurezza sul lungomare dei Tre Ponti e sull’Italo Calvino e il Comune interviene prontamente. A Sanremo da diverso tempo è stato chiesto un lavoro alle ringhiere di protezione di due zone particolarmente sfruttate sul piano turistico.

Stiamo parlando del lungomare Italo Calvino e di strada Tre Ponti, entrambe sul mare e che hanno le ringhiere ammalorate. Nel secondo caso c’è anche un punto in cui la ringhiera è stata tagliata per eseguire altri lavori. Da ieri è iniziato il lavoro ai Tre Ponti che terminerà in 4 o 5 giorni e, successivamente scatterà quello sul lungomare Calvino.

In totale è prevista l’installazione di 53 panelli ai ‘Tre Ponti’ e 37 sul lungomare Calvino. I lavori per la sistemazione delle ringhiere sono stati affidati all’impresa Ciarma per un totale di quasi 18mila euro e consentiranno un’estate in maggiore sicurezza nelle due zone turistiche matuziane.