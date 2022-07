Sanremo: al via i lavori di manutenzione dello stadio 'Comunale', gli 'Irriducibili ringraziano il Sindaco

Quando come si dice ‘dalle parole si passa ai fatti’. Sono puntualmente iniziati i lavori di manutenzione dello storico Stadio Comunale di Corso Mazzini. Inaugurato nel lontano 1932, a quei tempi definito ‘lo stadio dei milionari’ per la sua magnificenza, il ‘tempio’ della Sanremese aveva effettivamente bisogno di una bella risistemata.

L'Amministrazione Comunale ha effettivamente mantenuto la parola stanziando circa 250 mila euro per i lavori che finalmente consentiranno la riapertura della tribuna: verrà impermeabilizzata la copertura, saranno sistemate le finestre e le ringhiere verranno rialzate per mettere tutto in sicurezza.

Gli Irriducibili Sanremo ringraziano pubblicamente il Sindaco Biancheri ed i suoi collaboratori che hanno mantenuto una promessa che, in questo periodo particolarmente difficile per tutti noi, poteva anche rimanere solamente un sogno: “Per i tifosi – dicono - uno stadio non è solamente una costruzione fine a se stessa, ma una vera e propria casa, e vedere il nostro amato ‘Comunale’ rifarsi il look è per noi una gioia immensa. Anche la nuova Sanremese del Presidente Masu sta prendendo forma e questo è un ulteriore incentivo per augurarci di vivere una stagione ricca di soddisfazioni per i colori biancazzurri”.