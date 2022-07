Problema cinghiali in Liguria: Piana "Abbiamo ripresentato le nostre vecchie istanze al Governo"

“Ripresentate al Governo le istanze manifestate negli ultimi mesi da tutti gli assessori regionali all’Agricoltura per le modifiche alle attività di controllo della fauna selvatica nell’ottica di una maggiore tutela della biodiversità oltre che dell’incolumità pubblica, sempre più evidente come dimostrano gli ultimi casi di cronaca sull’emergenza cinghiali dall’aggressione di Genova all’incidente stradale mortale di Villanova Mondovì della notte scorsa”. Lo ha detto il vice Presidente della Regione, Alessandro Piana, intervenendo alla conferenza stampa di tutti gli assessori regionali all’Agricoltura e di esponenti delle associazioni di categoria e commentando la situazione che ormai da tempo si è creata in tutta la Liguria.

In particolare è stato nuovamente chiesto il riconoscimento ufficiale del prezioso ruolo svolto dal Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico Ambientale, per il controllo dei reati di bracconaggio e per le operazioni di contenimento, e si è ribadita la necessità di estendere di due mesi il calendario venatorio per la caccia al cinghiale, modificando così il vetusto articolo 18 delle legge 157 del 1992, materia esclusiva dello Stato e quindi non derogabile alle Regioni.

“Una normativa di 30 anni fa – termina Piana - quando i cinghiali avevano una popolazione non paragonabile a quella attuale. Un grido di allarme a significare l’esasperazione degli amministratori, con le mani legate, in attesa del decreto legge già vergognosamente rimandato in questi due mesi, in un frangente storico in cui aziende e cittadini necessitano risposte, aggravato, come se non bastasse, dalla peste suina africana”.