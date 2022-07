Nuovi obiettivi di crescita e avvio di tre tavoli di lavoro per la Confcommercio Professioni di Imperia

A seguito del rinnovo delle cariche, Confcommercio Professioni Imperia si è prefissata da subito nuovi obiettivi di crescita e diffusione a livello territoriale che intende perseguire anche grazie alla volontà di stipulare protocolli d’intesa a livello locale con le Associazioni Nazionali già aderenti a Confcommercio Professioni nazionale per garantire servizi e creare un ampio network di professionisti.

Inoltre per avviare in maniera efficace l’analisi di alcuni ambiti tematici sono stati attivati tre tavoli di lavoro operativi, che hanno l’obiettivo di approfondire tematiche di interesse locale e nazionale e sviluppare proposte concrete per la valorizzazione e la tutela dei professionisti.

I gruppi di lavoro ed i relativi componenti sono i seguenti:

- Valorizzazione e diffusione delle competenze professionali : Marco Revello, Claudia Roggero, Raffaella Semeria;

- Formazione e consulenza : Massimo Porcedda, Guido Abbo, Cristiano Moreno;

- Proposte politiche per le professioni : Alessio Marziano, Stefano Masserini, Lorenzo Basso.

I gruppi di lavoro avranno come punto di riferimento rispettivamente i Consiglieri Claudia Zadro, Federica Gelsomino e Daniela Ranise che ne seguiranno gli sviluppi in linea con gli obiettivi del Consiglio.

Sottolinea il presidente di Confcommercio Professioni, Arch, Giuseppe Panebianco: “A dimostrazione degli intenti di operatività è già stata elaborata una prima proposta da parte del gruppo “Proposte politiche per le professioni” in merito all’ipotesi di modifica della normativa relativa alla deducibilità delle spese auto per i professionisti che è stata sottoposta alla valutazione del Consiglio Nazionale, al fine di integrarla nella più ampia strategia che Confcommercio Professioni sta portando avanti con grande efficacia grazie all’impegno profuso dalla Presidente Dott.ssa Anna Rita Fioroni”.