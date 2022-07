Due presidenti alla guida dello Zonta Club Ventimiglia Bordighera fino al 2024

Passaggio di testimone alla guida dello Zonta Club Ventimiglia Bordighera per il biennio 2022/2024. La guida è stata affidata a due co-Presidenti, Gabriella Bodino e Gabriella Blancardi che prendono il posto della presidente uscente Patrizia Sciolla.



Il nuovo consiglio direttivo per il biennio 2022/2024 sarà formato da: Elena Monasterolo, vice presidente; Carla Arabia, tesoriere; Rita Longo, segretaria; Annalisa Ferroli, Rita Buscaglia, Rosella Rosanò, Lucia Serraino, Roberta Pizzo; Barbara Vernazza, tutte in qualità di consigliere. Doriana Ballestra, cerimoniere.



Nel corso della serata il Club si è arricchito di una nuova socia, Chiara Collu, entrata a far parte del sodalizio. Inoltre è stato anche presentato il service "Il foulard del rispetto" finalizzato ad attivare una borsa lavoro per i detenuti della Casa Circondariale di Sanremo nella sezione "Sex offenders”. Tale Service sarà finanziato con la vendita dei foulards realizzati in collaborazione con la "Maison Daphnè" di Sanremo ed orlati a mano dai detenuti.