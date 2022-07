Arma di Taggia: dopo due anni di inutilizzo, avviata la prima isola ecologica per attività commerciali (foto e video)

Il servizio si inserisce in una strategia studiata a tavolino tra Comune e Amaie Energia per far fronte alla stagione turistica e alle difficoltà legate alle attività. Anche per questo motivo è stato deciso di avviare l'isola ecologica a una platea ristretta di locali e stabilimenti balneari. L'idea è di vedere l'andamento del servizio e adattarlo in base anche a quelle che potrebbero essere le necessità dell'utenza coinvolta. A questo si aggiunge anche il raddoppio dell'attività di raccolta rifiuti per le attività commerciali e spazzamento strade, pensato per il centro di Arma di Taggia.