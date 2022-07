Risalita dei contagi e dismissione delle mascherine, Teresa è d'accordo con Paola

"Egregio Direttore,

Paola ha ragione da vendere! Da tempo ormai la gente non porta la mascherina da nessuna parte: nè all'aperto nè al chiuso: tutti belli allegri ad affollare strade, locali al chiuso, negozi, supermercati ecc. senza un minimo di quel buonsenso che dovrebbe suggerire di 'portare la mascherina nei luoghi pubblici' all'aperto o al chiuso fa poca differenza, perchè anche all'aperto le persone si avvicinano senza alcun riguardo e ritegno. Io non ho mai smesso di portarla perchè ritengo sacrosanta la tutela della mia incolumità al pari di quella del mio prossimo: a volte 'troppo prossimo'!, quando la prudenza ed il buon senso consiglierebbero di distanziarsi sempre e comunque!

L'esponenziale aumento dei contagi però è dovuto anche a quelle iniziative, quali concertini e concertoni che si svolgono un po' dovunque in tutte le località e che vedono piazze così affollate dove uno spillo non cadrebbe per terra! Non è certo un esempio di sana gestione di quella prudenza che dovrebbe prevenire o perlomeno contenere la diffusione del virus.

In una trasmissione televisiva il Prof. Bassetti ha fatto una intelligente osservazione: pensando alla riapertura delle Scuole ha detto che: se per il terzo anno consecutivo gli studenti saranno costretti a portare ancora la mascherina durante le lezioni, significa che tutto quanto detto e non fatto è un segno di incapacità a gestire la prevenzione dei contagi, ovvero: non abbiamo imparato niente! Come Paola anche lui ha ragione da vendere!

Ma tutta questa ragione a chi la vendiamo, se a tanti somari non interessa niente e vive solo per 'socializzare' cosa affatto riprovevole, ma in tempi e modi ben diversi da quelli che stiamo ancora vivendo!

Un saluto a Paola.

Teresa".