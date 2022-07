Calcio: la Sanstevese conferma Davide Monda, il 28enne a disposizione di mister Ramoino

La Sanstevese ha confermato Davide Monda, mettendolo a disposizione di Mister Massimo Ramoino per la stagione 2022/23. Il ventottenne centrocampista, nato a Nola il 19 aprile del 1994, ha vestito le maglie del San Nicola Castel Cisterna, del San Vitaliano e della Mariglianese.

Nel corso della sua attività calcistica nelle prime squadre, ha giocato nella Seconda Categoria campana, vestendo le maglie di: Città di Nola, San Paolino Calcio e Total FC. Dopodiché, in occasione del suo approdo in Liguria per motivi di lavoro, durante la scorsa stagione ha vestito la maglia del Real Santo Stefano, indossando spesso la fascia da Capitano.

"Questo sarà il mio secondo anno in Liguria – dice Monda - e mi auguro di fare una buona preparazione per essere pronto in occasione dei primi appuntamenti della stagione. Ci tengo a quest'aspetto per evitare infortuni iniziali che possono pesare sul resto della mia stagione, dato che lo scorso anno questa problematica mi ha tenuto lontano per un pò dagli allenamenti e dal campo. Per quanto riguarda la squadra, auspico che si crei un gruppo compatto e presente, che vada nella stessa direzione. Non vedo l'ora di conoscere tutti e mettermi a disposizione dell'allenatore".

"Ringrazio il Presidente Buffa – termina - per aver puntato ancora su di me, proverò a ripagare al meglio la sua fiducia. Da buon napoletano non faccio pronostici, mi aspetto comunque un campionato combattuto, tante squadre si stanno rinforzando e quindi può succedere di tutto in ogni partita. Spetterà a noi ripagare chi ci dà la possibilità di divertirci, trasmettendo la nostra passione ed il nostro entusiasmo, soprattutto ai più giovani".