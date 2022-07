Sanremo: oltre 100 giovani dai 6 ai 12 anni per il via della terza edizione dell’Educamp Taggia&Valleargentina

Partenza alla grande per la 3ª edizione dell’Educamp Taggia&Valleargentina che ha terminato la sua prima settimana al meglio coinvolgendo oltre 100 giovani dai 6 ai 12 anni. Il format, in convenzione col Coni Liguria del Presidente Antonio Micillo, negli anni conferma di essere una proposta di centro estivo coinvolgente e completo. Anche in questa stagione le società promotrici Asd Ginnastica Riviera dei Fiori (capofila), Olimpia Basket, Taggese Tennis e Volley Team Arma Taggia, col coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale di Taggia , dell’Istituto Comprensivo di Taggia , e la preziosa e gradita adesione del Circolo Nautico Arma per la Vela, del Karate Arma Taggia, della Nuova Ciclistica Arma, della Piscina Comunale di Taggia, Taggia Argentina Calcio, Taggese Pallapugno e Tennis Tavolo Regina.

I nostri colorati partecipanti, seguiti da uno staff di educatori capaci e disponibili, dai tecnici federali delle varie discipline proposte e la preziosa collaborazione degli studenti del Liceo Vieusseux di Imperia, stanno ‘invadendo’ le varie location in cui si svolge il camp, dalle palestre Soleri e Ruffini, i giardini confinanti, i campi di calcio, palla pugno , tennis, piscina, spiaggia e i locali del circolo velico e della scuola per i pranzi e le merende. Le attività vanno dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 17, e tutti i partecipanti hanno compresi nella quota la divisa, i pranzi, le merende e gli spostamenti in sicurezza col ‘simpatico’ trenino. Importante l’apporto dato dall’Amministrazione Comunale di Taggia che si rende disponibile e collaborativa e gradita la visita del neo delegato allo sport Giancarlo Ceresola.

Interessante e funzionale la collaborazione col gemellato Educamp Sanremo che propone la terza e conclusiva settimana di attività con la festa in programma venerdì alle 17.30 al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori. Unire le forze (per Sanremo la Società capofila è la Nuova Lega Pallavolo Sanremo del Presidente Cesare Fagnani)) per realizzare questi ambiziosi ma ‘faticosi’ progetti è una scelta vincente, l’intera parte gestionale è stata affidata all’Ing. Alice Frascarelli, le attività sono coordinate dalla Prof. Daniela Breggion a Sanremo e il Prof. Samuele Perotti a Taggia ed i pasti vengono cucinati dallo Chef Luca Muratore ed i suoi collaboratori.