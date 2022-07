Civezza: domenica prossima un'escursione per riscoprire l'antico borgo dell'entroterra

Passeggiata nel borgo e degustazione, domenica pomeriggio a Civezza. Ritrovo in piazza Venezia (la piazza dell’antica torre in pietra) e un’opportunità per scoprire un borgo antichissimo che vede il suo sviluppo in epoca medioevale, camminando nei caruggi e sostando nei punti storicamente più interessanti.

Il paese si snoda su un crinale, con strette vie interne convergenti in due accessi fortificati: uno verso la Val Prino e uno verso San Lorenzo. È circondato da un anfiteatro verde di ulivi, alberi simbolo del nostro territorio, la cui conduzione è ancora l’attività prevalente per coloro che si dedicano all’agricoltura.