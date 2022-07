Ventimiglia: venerdì prossimo al Teatro Romano l'Orlando furioso con l'interpretazione di Tullio solenghi

La seconda edizione dell’Albintimilium Theatrum fEst, prodotto da Teatro Pubblico Ligure e STAR Sistema Teatri Antichi Romani con la direzione artistica di Sergio Maifredi, prosegue venerdì alle 21, al Teatro Romano di Ventimiglia, con l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto interpretato da Tullio Solenghi e commentato da Corrado Bologna, già docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa di Letterature romanze medioevali e moderne e Letterature comparate.

Il loro rapporto sulla scena è di per sé uno spettacolo. Insieme danno origine a una singolare tenzone che accende collegamenti con un gusto intelligente, divertente e vivo che non si dimentica. All’origine dello spettacolo prodotto da Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi, c’è la volontà di riportare alla narrazione orale una letteratura nata per essere ascoltata dal vivo.

L’Area Archeologica di Nervia torna a ospitare esibizioni dal vivo e rinnova così l’appuntamento con ‘Sistema Teatri Antichi Romani’, la rassegna regionale di ‘Parole antiche per pensieri nuovi’, attraverso la quale Teatro Pubblico Ligure offre preziose occasioni d’incontro tra siti archeologici e monumentali restituiti a un ampio uso e alla fruizione pubblica, grazie all’attività culturale e al teatro.