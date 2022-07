Venerdì, sabato e domenica al Bay Club di Sanremo: un lungo weekend tra musica, spettacolo e divertimento

Il Bay Club di Sanremo, da ora, per tutte le settimane d’estate propone un tridente di proposte ed eventi che hanno riscosso un successo incredibile nella città dei fiori. Il locale, ormai punto di riferimento delle notti Sanremesi, propone tre format diversi in grado di creare un filo conduttore tra loro. Musica, spettacolo e divertimento sono le parole d’ordine per i weekend a cui si fa fatica a rinunciare.

Tutti i venerdì, la discoteca sull'acqua, presenta “NOXE” l’appuntamento più caldo della riviera in collaborazione con Latin Addict, organizzazione numero uno in Francia che da quasi 10 anni propone uno dei migliori Reggaeton Show in Europa. Una serata dal sapore di musica “caliente”, divertimento, sensualità e seduzione. Un’occasione unica per scatenarsi in pista nella più travolgente festa dell’estate con la migliore musica reggaeton, hip hop e RnB del momento.

L’evento del venerdì si rivolge a un pubblico over 18. Ogni sabato propone, l’ormai consolidato, “Bay Music Saturday” dalle 23:30. Il format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle.

La domenica, invece, va in scena la storica domenica “That’s Amore”, l’appuntamento nel quale le sonorità si mescolano con i sapori e i profumi della Liguria. Il tramonto fa da cornice ad una cena a buffet ricca di proposte diverse e numerose “isole del gusto”, non manca la musica ad accompagnare il palato con un vasto repertorio delle migliori hit anni ‘80 e non solo, per poi proseguire con gli anni ‘90 e 2000 fino a culminare una lunga notte di musica commerciale.

Caratteristico è il momento della sigla con la canzone “That's Amore” e le fiaccole che illuminano il cielo e aprono la seconda parte di pura discoteca.

Il weekend a del Bay Club di Sanremo dunque non ha nulla di invidiare a quello dei competitor della regione e delle principali località balneari italiane, aspettando tutti i grandi eventi extra del mese di Agosto.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Bay Club | Corso Trento-Trieste 12 | 18038 Sanremo (IM)

+39 348 3984066

info@bayclubsanremo.it

www.bayclubsanremo.it