Sanremo: sabato prossimo il ‘Boca beach’ inaugura la ‘Cena in riva al mare’

Sabato prossimo il Boca Beach inaugura la cena sul mare di Sanremo, la location perfetta dove mangiare e vivere un’emozione.

Il ristorante propone un nuovo menù completamente rivisitato che comprende un’ampia selezione di piatti a base di pesce e una cucina mediterranea classica dai sapori gustosi e intensi ma ponendo particolare attenzione alla creatività e alle proposte più ricercate.

Una serata al chiaro di luna sulla spiaggia sanremese, con possibilità di gustare pesce fresco ma non solo poiché la varietà delle portate consente di poter assaporare diversi sapori per accontentare tutti i tipi di palati. Non mancherà cruditè di mare per far assaporare al meglio i profumi e le prelibatezze che il mar ligure propone.

A seconda della disponibilità del pescato del giorno verranno inseriti nel mix di crudo anche il gambero rosso di Sanremo, prelibato crostaceo pescato esclusivamente nelle acque della città dei fiori, di colore rosso acceso e dalla polpa saporita. Per quanto riguarda la cantina, potrete godere di una vasta selezione di vini e Champagne che vi verranno adeguatamente spiegati e consigliati per il tipo di piatto che desiderate mangiare.

Dalla colazione al dopocena il Boca Beach di Sanremo vi accoglierà nel migliore dei modi facendovi assaporare buon cibo accompagnato da una nota di relax e intrattenimento.

Boca Beach Sanremo | Corso Guglielmo Marconi 99 | 18038 Sanremo (IM)

Info & Booking

+39 324 8047852

reservations@bocabeachsanremo.com

www.bocabeachsanremo.com

Facebook: https://www.facebook.com/bocabeachsanremo

Instagram: https://www.instagram.com/bayclub_sanremo/