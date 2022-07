Diano Marina: venerdì al museo civico il laboratorio ludico-didattico ‘Giochiamo con la storia’

Venerdì alle 21 il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina ha organizzato, nell’ambito delle iniziative estive 2022, il laboratorio ludico-didattico “Giochiamo con la storia!”.

I bambini e le loro famiglie potranno cimentarsi nel suggestivo percorso della Sezione Archeologica del MARM con i giochi dell’infanzia dell’epoca romana, un’occasione unica per riscoprire in modo divertente come trascorrevano il tempo libero gli abitanti del Lucus Bormani duemila anni fa.

Le iniziative del MARM proseguiranno mercoledì 20 luglio, alle ore 21.00, con visita guidata in notturna alla riscoperta dei monumenti e dei luoghi storici di Diano Marina.

Per partecipare alle iniziative, organizzate in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, ìè gradita la prenotazione allo 0183.497621 (dalle 9 alle 12) o all’indirizzo mail museodiano@istitutostudiliguri.191.it. La tariffa è di € 2,50 a partecipante.

Nei mesi di luglio ed agosto il museo osserverà il seguente orario: martedì 9-14, mercoledì e venerdì 9-12/21-23; giovedì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.