Diabolik e Eva Kant irrompono a “Un mare di pagine” con il romanzo di Andrea Carlo Cappi

Brividi a prova d’estate, domani sera a Diano Marina con l’incontro della rassegna “Un mare di pagine” dedicato a due dei personaggi più amati del fumetto italiano: Diabolik e Eva Kant.

Alle 21 in corso Roma, zona Banca d’Alba, lo scrittore milanese Andrea Carlo Cappi, autore di vari best seller, presenterà il romanzo scritto per Mondadori e tratto dal film su Diabolik e Eva Kant uscito al cinema nel 2021 per la regia dei Manetti Bros. Una storia d’azione e intrigo che narra il primo incontro tra i due maghi del crimine e quindi l’inizio del loro amore.

Nato come fumetto negli anni Sessanta dalla fantasia e il talento di Angela e Luciana Giussani, Diabolik è poi diventato un’opera transmediatica capace di spaziare con successo tra varie forme d’espressione, dal film – per la prima volta nel 1968 con Mario Bava – al radiodramma, dal cartone animato al videogioco.

Cappi, oltre che autore della novelization della pellicola del 2021, è uno dei maggiori esperti italiani del fumetto nero ambientato a Clerville, di cui a Diano Marina ripercorrerà la lunga storia, svelando aneddoti e retroscena inediti. L'evento, promosso dall'assessorato alla cultura di Diano Marina con l'amichevole collaborazione di Loredana Este, sarà condotto dal giornalista Marco Vallarino, direttore artistico della rassegna, e animato dalle letture dell'attore Roberto Guidarini. Ingresso libero. Gradita la prenotazione del posto a sedere al 331 9968852.

Venerdì 22 luglio “Un mare di pagine” proseguirà con la presentazione alle 21 in piazza Martiri del romanzo storico “Uno di meno” di Lorenzo Beccati (ed. Oligo). L’apprezzato scrittore alassino, autore di “Striscia la Notizia”, racconterà le intrepide gesta di un sicario che opera al servizio del doge nella Genova del XVII secolo. Una città in cui niente è come sembra e la morte è sempre dentro l’angolo, in una storia avvincente, imprevedibile.