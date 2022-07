Costarainera: oggi alle 18 si inaugura la rassegna letteraria ‘Letture al Parco Novaro

L'Amministrazione Comunale di Costarainera, rappresentata dal Sindaco Pietro Mareri e vice Sindaco Cinzia Cozzucoli, ha avviato una nuova iniziativa culturale in collaborazione con Antea Edizioni di Angelo Giudici.



"La rassegna nel parco ‘letterario’ - si spiega nella nota - vuole mettere in evidenza il rapporto piacevole tra lettura e natura. È proprio all'ombra di un albero che si può trovare un momento per rilassarsi e se poi è un bel parco ad accoglierci ancora meglio. Il primo ospite questo pomeriggio alle 18.00 al Parco Novaro sarà lo scrittore Remo Ferretti che presenterà il suo romanzo ‘Codice 9’. Una storia di vita straordinaria che incuriosirà il grande pubblico. L'autore sarà intervistato da Angelo Giudici. Per il pubblico coraggioso che vorrà partecipare, malgrado il caldo eccessivo, non mancheremo di offrirgli un brindisi".