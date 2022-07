Camporosso: sabato e domenica prossimi rock e heavy metal protagonisti assoluti al Palabigauda

La Shock Events Agency ,con la grande collaborazione del comune di Camporosso, organizza per sabato e domenica prossimi al Palabigauda di Camporosso, la seconda edizione dello Shock'Metal Fest, quest'anno dedicato alla scena Hard Rock sabato e alla heavy/thrash metal domenica, con una carrellata di 9 band internazionali suddivisa nelle due giornate.

A differenza della passata edizione, dove vi erano più stage, quest'anno l'attenzione sarà concentrata tutta in una direzione, ovvero al palco situato nell'arena. Un'altra novità sarà il libero accesso nella zona ristoro a differenza dell'arena dove, per accedervi, si dovrà essere in possesso di un biglietto del costo di 35 euro il sabato e 30 la domenica (per chi li vorrà entrambi in abbonamento 60 euro). Media Partner dell'evento sarà Rock'n'Roll radio, web radio di Milano, con la speaker Nyva Zarbano che curerà le interviste degli artisti, la performance della dj Ell' N 'Rock arricchirà il programma on stage.

Il Parterre del 2022 è ricchissimo: sabato ci sarà la leggenda Phil Campbell, chitarrista gallese degli storici Motörhead, affiancato dai ‘Bastard Sons’ che presenteranno il loro ultimo disco uscito da poco e anche qualche pezzo storico degli stessi Motörhead. Direttamente da Nizza i ‘M.o.t.h.’, i nostrani ‘Roommates’ e da Franciacorta i ‘Venus Montains’.

Il programma domenicale avrà sonorità completamente diverse: il ‘metallo’ avvolgerà completamente l'arena che vedrà protagonisti i leggendari americani ‘Death Angel’, i nostri paladini italiani ‘Necrodeth’ e i più giovani ‘Shockin'Head’, ‘Carcharodon’ e ‘Pogora’.